Kanye Wests Ex-Geschäftsführer lässt Klage gegen ihn fallen

Kanye West (46) kann aufatmen. Im Dezember 2022 wurde der Rapper von seinem ehemaligen Businesspartner beschuldigt, sich nicht an den Vertrag gehalten zu haben. Ye soll Thomas St. John eine monatliche Gebühr von 300.000 Dollar zugesichert haben, doch der Unternehmer soll nur drei Monate und nicht wie abgesprochen 18 Monate bezahlt worden sein. Thomas verklagte daraufhin den Musiker, doch jetzt wurde die Klage gegen Kanye fallengelassen.

Radar Online liegen Dokumente vor, in denen steht, dass Thomas all seine Anschuldigungen vor Gericht zurückzieht. Als Ausgleich dafür soll Kanye seine Gegenklage fallengelassen haben. Dies könnte bei dem vierfachen Vater zu einer großen Erleichterung geführt haben, denn Thomas forderte eine Entschädigung in Höhe von rund 4,2 Millionen Euro.

Dies war nicht die einzige Klage, mit der sich der 46-Jährige befassen musste. Im April war Kanye von zwei Lehrerinnen seiner Donda Academy verklagt worden. Bei den Vorwürfen handelt es sich um Rassendiskriminierung und Sicherheitsrisiken. Wie Radar Online berichtete, habe Ye vor einigen Wochen um eine Abweisung der Klage gebeten.

Getty Images Kanye West auf der Met-Gala

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West, Rapper

