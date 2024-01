Rettete "Temptation Island V.I.P." Denise und Loriks Liebe?

Was wäre aus Denise Hersing (28) und Lorik Bunjakus (27) Beziehung wohl ohne Temptation Island V.I.P. geworden? Die Braunschweigerin und der Mannheimer hatten sich im Finale des Fremdgehformats getrennt. Doch das Liebes-Aus war nicht von langer Dauer, denn mittlerweile sind die beiden wieder ein Herz und eine Seele. Haben Denise und Loriks Erfahrungen in der Show etwa ihre Beziehung gerettet?

Denise erzählt im Interview mit Promiflash, dass der TV-Treuetest ihre Beziehung eher vorangebracht habe: "Kaputt war sie vorher nicht, deswegen musste 'Temptation' auch nichts retten, aber wir haben viel dazugelernt und gemerkt, dass es ein paar Baustellen gibt, an denen wir arbeiten müssen." Es sei schön, die Entwicklung zu sehen und dass es auch funktionieren kann. Man müsse nicht immer alles wegwerfen, wenn es mal schwierig werde: "Man sollte es nicht unversucht lassen, bevor man etwas beendet."

Denise würde sogar jederzeit wieder zu "Temptation Island V.I.P." gehen. "Auch wenn es extrem hart war und das psychisch Krasseste war, was ich je erlebt habe", erklärt die 28-Jährige. Denn ohne die Show wäre ihre Beziehung nicht so stark, wie sie heute sei. Dass es so viele Baustellen gab, sei ihnen vorher gar nicht bewusst gewesen.

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Instagram / denise.hersing Denise Hersing und Lorik Bunjaku, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku und Denise Hersing

