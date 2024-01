Vor Flugzeugabsturz: Das war Christian Olivers letzter Post

Am Freitag machte eine tragische Nachricht die Runde: Der deutsche Schauspieler Christian Oliver kam am 4. Januar bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste einer karibischen Insel ums Leben. An Bord der Maschine waren außer dem "Indiana Jones"-Darsteller auch seine zwei kleinen Töchter sowie ein Pilot. Vor wenigen Tagen meldete sich Christian noch mit einem emotionalen Posting in den sozialen Medien zu Wort.

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Leinwandheld am Montag noch einen Schnappschuss, auf dem eine traumhafte Urlaubskulisse zu sehen ist. Zu dem Foto schrieb Christian passend zum neuen Jahr voller Optimismus: "Lasst die Liebe siegen. Ich wünsche euch allen das Beste für 2024." Zudem beschrieb er den Ort, an dem er seine letzten Tage verbrachte, als "irgendwo im Paradies".

Im Dezember stand Christian noch für einen Film vor der Kamera. Der Streifen mit dem Arbeitstitel "Forever Hold Your Peace" soll laut The Sun "bald" erscheinen. Genauere Details zu dem Projekt sind bislang aber noch nicht bekannt.

