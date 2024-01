Wie lief "Biggest Loser"-Konkurrenz für Christine und Ramin?

Hat die plötzliche Konkurrenz etwas verändert? Bereits seit mehreren Jahren leitet Christine Theiss (43) das Abnehm-Camp bei The Biggest Loser. Fast genauso lange ist Trainer Ramin Abtin (51) mit dabei. Doch in der neuen Staffel gibt es eine einschneidende Veränderung: Zum ersten Mal treten die beiden Ex-Sportler als Coaches gegeneinander an. Konnte Ramin und Christines Freundschaft dem Wettstreit standhalten? Gegenüber Promiflash beziehen die beiden Stellung.

"Dieses Jahr wird eine besondere Herausforderung, weil Christine in ihrer Rolle Vollgas geben wird und sie sehr viel sportliches Know-how hat. Wir kommen beide aus dem Kampfsportbereich, aber uns unterscheiden natürlich die Herangehensweisen", erklärt Ramin im Promiflash-Interview. Um ihre Freundschaft habe er sich keine Sorgen gemacht: "Wir können beide Wettkampf und Privates unterscheiden." Dem kann sich die ehemalige Kickboxerin offenbar nur anschließen: "Natürlich haben wir uns der Frage gestellt, ob unsere Freundschaft diese Konkurrenzsituation aushält. Wir haben gesagt, dass sie das kann, und es stellt sich heraus, dass wir recht behalten haben. Unsere Freundschaft wurde durch diese Staffel nur noch enger."

Ganz ohne Nervosität geht es dann aber doch nicht. Ihrer neuen Aufgabe begegnet Christine mit jeder Menge Ehrfurcht. "Ich habe richtig Bock auf diese Herausforderung. Gleichzeitig schwingt natürlich auch Respekt mit", betont die 43-Jährige. Sie wolle das Maximum aus ihren Schützlingen herausholen, ohne sie zu sehr zu überfordern.

