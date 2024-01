Cher meldet ihren Sohn Elijah Blue Allman nun als vermisst!

Es gibt Neuigkeiten! Die familiäre Lage von Cher (77) ist derzeit ziemlich angespannt. Sie wirft ihm vor, ein Drogenproblem zu haben. Im Dezember leitete die Musikerin deshalb rechtliche Schritte gegen ihren Sohn Elijah Blue Allman (47) ein, um seine vorübergehende Vormundschaft zu übernehmen. Inmitten des Falls vor Gericht hat sie nun eine neue Aussage getätigt: Cher behauptet, dass ihr Sohn Elijah vermisst wird!

Laut gerichtlichen Dokumenten, die Daily Mail vorliegen, erklärt der Popstar, dass ihr Sohn vor der Anhörung für die Vormundschaft verschwunden sei. Die 77-Jährige mache sich große Sorgen um ihren Sprössling: "Aufgrund von schweren psychischen Problemen und Drogenmissbrauch ist Elijah derzeit nicht in der Lage, seine Finanzen zu verwalten", betont Cher in der am Donnerstag eingereichten Petition.

Elijah äußerte sich bereits zu dem Antrag seiner Mutter: Der Musiker sehe kein Erfordernis für die Ausstellung einer Vormundschaft. Gegenüber CNN beteuerte er, dass er seit mehr als 90 Tagen "sauber und nüchtern von illegalen Substanzen" sei. Inzwischen befände er sich auch in ärztlicher Behandlung.

Anzeige

Action Press Cher und ihr Sohn Elijah

Anzeige

Getty Images Cher beim Woman's March "Power to the Polls" in Las Vegas im Januar 2018

Anzeige

Getty Images Elijah Blue Allman, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de