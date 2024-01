Der Film "Barbie" zeigte Billie Eilish den Sinn des Lebens!

Sie ist dankbar! Billie Eilish (22) ist 2016 im Alter von gerade einmal 15 Jahren berühmt geworden – ihr Song "Ocean Eyes" hatte der Sängerin einen raketenartigen Karrierestart verschafft. Privat kämpfte sie zu dieser Zeit mit ihrer psychischen Gesundheit und einer schweren Depression. Diese Phase und die Frage nach dem Sinn des Lebens verfolgte sie über viele Jahre. Nun verrät die "Bad Guy"-Interpretin, dass es tatsächlich der Film Barbie war, der ihr Heilung verschaffte!

Genau genommen war es der Film, für den Billie den weltweit erfolgreichen Titel "What Was I Made For" schrieb. Zuerst habe sie dieses Lied gar nicht schreiben wollen, da es "keinen Sinn" machte und sie sich damals wohl in einer "dunklen Phase" befunden habe. "Ich habe alles auf der Welt in Frage gestellt", erzählt sie bei den Palm Springs Film Awards. Doch Einblicke in "Barbie" haben sie eines besseren gelehrt: "Ich sah nur zu, wie Barbie Dinge sagte und fühlte, die ich wirklich nachempfinden konnte." Für sie sei der Film das "unglaublichste, stärkste, schönste, lustigste und unglaublichste Kunstwerk der Welt", verrät sie.

Immer wieder beweist die siebenfache Grammy-Gewinnerin, wie bodenständig sie ist und dass sie eben auch nur ein Mensch wie jeder andere ist. Billie habe noch immer mit Bodyshaming zu kämpfen, verriet sie Vogue: "Ich mag mich selbst mehr als früher und es ist mir wichtiger, wie ich mich fühle, als wie andere über mich denken. Andererseits [...] tut es trotzdem immer noch weh."

Billie Eilish im März 2023

Billie Eilish, Sängerin

Billie Eilish, Sängerin

