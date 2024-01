Lady in Red: Gwyneth Paltrow überstrahlt alle bei Premiere

Gwyneth Paltrow (51) übertrumpft alle. Als Schauspielerin war der Hollywoodstar schon länger nicht mehr aktiv. Dafür startet die Marke Goop richtig durch. Mit Produkten wie einer Kerze mit Vaginaduft oder einem Spiegel extra für den Intimbereich scheint die The Avengers-Darstellerin eine echte Marktlücke zu füllen. Doch trotz ihrer Abwesenheit in der Filmbranche verzaubert sie noch problemlos auf dem roten Teppich: Bei einer Premiere sind alle Augen auf Gwyneth gerichtet.

Und dabei ist es nicht einmal ihre eigene Premiere, auf der Gwyneth so glänzt. Als ihr Partner Brad Falchuk (52) den Start seiner Netflix-Serie "The Brothers Sun" feiert, begleitet sie ihn zur Unterstützung. An seiner Seite bezaubert die 51-Jährige in einem zweiteiligen Kleid in einem satten Rotton. Das schlichte, aber elegante Outfit rundet sie mit einem farblich passenden Gürtel und großen goldenen Ohrringen ab. Passend dazu erscheint Gatte Brad in einem beigefarbenen Anzug und wird von seiner Frau mit einem stolzen Lächeln bedacht.

Nach wie vor scheint Gwyneth sich im Rampenlicht wohlzufühlen. Eine Rückkehr zur Schauspielerei ist aktuell wohl aber keine Option. "Ich vermisse das alles wirklich nicht. Aber ich denke, ich hatte so viel Glück, dass ich das alles machen konnte und ich bin sicher, dass ich es irgendwann wieder machen werde", erklärte sie in einem Interview mit Today. Im Moment sei aber Goop ihre Gegenwart und Zukunft.

Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, 2024

Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

