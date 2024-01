Gwyneth Paltrows Mann traut sich nicht, für sie zu kochen!

Da wird Brad Falchuk (52) plötzlich schüchtern! Seit 2018 ist der Drehbuchregisseur mit Gwyneth Paltrow (51) verheiratet. Vor zahlreichen Stargästen gaben die beiden sich nach fünf Jahren Beziehung in den Hamptons ganz romantisch das Jawort. Die beiden sind nach wie vor total glücklich – als Liebesgeheimnis bezeichnet die Schauspielerin die offene Kommunikation mit ihrem Ehemann. Doch bei einer Sache klappt das scheinbar gar nicht: Brad hat Angst, für seine Liebste zu kochen!

"Ich habe zu Beginn unserer Beziehung für Gwyneth gekocht. Aber wenn sie mir in der Küche zusieht, spüre ich ihre Augen auf mir – wie ich schneide oder wie ich brate", gesteht der Glee-Mitschöpfer The Hollywood Reporter. Seine Ehefrau selbst sei in der Küche absolut virtuos – da könne er eh niemals mithalten. "Ich fühle mich einfach zu unwohl", betont Brad.

Gwyneth kennt sich in Sachen Kochen tatsächlich richtig gut aus: Sie hat inzwischen vier Kochbücher veröffentlicht, das letzte im Jahr 2016. Auf ihrer Website und in ihrem Newsletter teilt die Unternehmerin ebenfalls gerne ihre Rezepte – und dokumentiert auf Social Media oft die von ihr zubereiteten "Boyfriend Breakfasts" für Brad.

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow, November 2022

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk, Schauspielerin und Regisseur

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de