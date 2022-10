Glückliche Ehe: Gwyneth Paltrow verrät ihr Liebesgeheimnis

Gwyneth Paltrow (50) gibt einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben! Für die US-amerikanische Schauspielerin könnte es aktuell nicht besser laufen. Zu ihrem 50. Geburtstag teilte die hübsche Blondine einige heiße Schnappschüsse und zeigte damit ganz klar, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Und auch in Sachen Liebe ist die Ex von Chris Martin (45) heute superhappy. Im Jahr 2018 heiratete sie den Regisseur Brad Falchuk (51). Doch wie läuft es eigentlich zwischen Gwyneth und ihrem Liebsten?

In ihrem eigenen Newsletter Goop gewährte Gwyneth ihren Fans kürzlich einige private Einblicke in ihre Ehe. Dabei gab die 50-Jährige vor allem einen wichtigen Tipp: Ehrliche Kommunikation ist das A und O! "Ich denke, was es wirklich braucht, ist die Bereitschaft, schwierige Gespräche zu führen und in der Lage zu sein, zu sagen, was man fühlt", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie und ihr Partner deshalb kaum streiten würden.

Ähnlich gute Tipps hat die Oscar-Preisträgerin auch in Sachen Selbstliebe und Wohlbefinden. "Ich akzeptiere diese Stellen und Falten, die Haut, die langsam an Spannung verliert. Ich akzeptiere meinen Körper und lasse das Bedürfnis, perfekt zu sein, einfach los", teilte sie gemeinsam mit einem knappen Bikini-Pic auf ihrem Instagram-Account.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk im September 2022

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk, September 2020

