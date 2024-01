Hat Jennifer Lopez und Ben Afflecks Beziehung eine Zukunft?

Sie glaubt an die Beständigkeit. Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) sind ein waschechtes Traumpaar. Dass die beiden heute so glücklich miteinander sind, war jedoch nicht immer der Fall. Nachdem das Paar Anfang der 2000er-Jahre eine zweijährige Beziehung geführt hatte, fand es vor nicht allzu langer Zeit wieder zueinander. Seither sind die beiden unzertrennlich. Das bestätigt nun auch eine Expertin: Demnach soll Jennifer und Bens Liebe so stark wie nie zuvor sein.

"Es gibt zwei Anhaltspunkte in der Körpersprache, die uns verraten, wie nah sich Bennifer 2.0 sind", erklärt Körpersprache-Expertin Inbaal Honigan gegenüber Hello!. Sowohl ihre engen Umarmungen auf verschiedenen Schnappschüssen als auch ihre oftmals synchronen Bewegungen geben Aufschluss über ihre tiefe Verbundenheit. "Das Vertrauen, das [sie] sich entgegenbringen, [...] zeigt uns, dass sie alles tun, um sich nie wieder zu verlieren", meint die Expertin abschießend zu wissen.

Auch J.Lo selbst weiß, dass beim zweiten Anlauf alles anders zwischen ihr und Ben ist. Im Interview mit Variety merkte die 54-Jährige an, dass sich vor allem ihr Umgang mit den Medien verändert hat. "Wir sind jetzt älter. Wir sind weiser. Wir wissen auch, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist im Leben und es geht nicht so sehr darum, was andere Leute denken", verriet sie.

Anzeige

Instagram / jlo Ben Affleck und Jennifer Lopez

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Ben Affleck

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de