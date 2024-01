Twenty4tim hat sich Dschungelcamp-Tattoo stechen lassen

Es ist eine Erinnerung für die Ewigkeit. Nicht mehr lange und die neuen Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps werden ihr Leben im Luxus gegen Feldbetten, Krabbeltierchen und gewöhnungsbedürftige Köstlichkeiten eintauschen. Auch Twenty4tim (23) stellt sich im australischen Busch der wohl bisher größten Herausforderung seines Lebens. Um seine Teilnahme bereits vor seinem Einzug gebührend zu feiern, wagt der Influencer jetzt einen Schritt, der regelrecht unter die Haut geht. Tim hat sich ein Dschungelcamp-Tattoo stechen lassen.

"Ich habe mir ein neues Tattoo stechen lassen. Für das Dschungelcamp", verkündet der 23-Jährige seinen Fans auf Instagram. In einem kurzen Clip verrät Tim dann auch, für welches Motiv er sich entschieden hat. Fortan wird den Unterarm des Social-Media-Stars ein kleiner Koala zieren. Dabei scheint er selbst seine Entscheidung noch kaum fassen zu können, wie die Worte "Oh mein Gott" am Ende seine Statements vermuten lassen.

Wie die Kommentarspalte des Beitrags zeigt, freut sich jedoch nicht nur der Kölner über seine neueste Errungenschaft. Auch seine Fans sind sichtlich entzückt von dem Tattoo. Während es unter dem kurzen Clip regelrecht von roten Herz-Emojis wimmelt, heißt es von seiner Community unter anderem nur "Sowas Süßes" oder "Wie geil". Ein anderer User scheint indes die besondere Bedeutung der Körperkunst festgestellt zu haben: "Dein Glücksbringer für Australien."

