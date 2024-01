Anna Ermakova möchte keinen Vorteil durch Papa Boris Becker

Anna Ermakova (23) will auf eigenen Füßen stehen. Durch die Geschichte rund um ihre Zeugung ist die Tochter von Boris Becker (56) an mediale Aufmerksamkeit gewöhnt. Im vergangenen Jahr startete sie im deutschen TV so richtig durch: Die Britin gewann Let's Dance und war Teil der Supertalent-Jury. Nun will sie auch als Sängerin den Durchbruch schaffen. Anna erzählt nun, welchen Einfluss ihre Kindheit auf ihre Karriereambitionen hat!

"Es war nicht leicht, mit dem ganzen Presserummel um die intimen Details des Treffens meiner Eltern aufzuwachsen, ohne dass meine Perspektive oder meine Gefühle in dieser Angelegenheit wirklich berücksichtigt wurden", erklärt das Model im Interview mit Bild. Sie habe nie den Namen oder den Erfolg ihres Vaters für ihre eigene Karriere nutzen wollen. Anna betont: "Ich hoffe, dass man mich aufgrund meiner kreativen Arbeit und nicht aufgrund meiner Familiengeschichte beurteilt."

An ihren musikalischen Fähigkeiten habe sie schon von klein auf gefeilt. Anna habe Gesangsunterricht erhalten sowie zahlreiche Instrumente erlernt. Was die Tochter von Angela Ermakova so drauf hat, bewies sie zuletzt beim Deutschen Fernsehpreis. Die Verleihung eröffnete sie mit einer Gesangseinlage im spitzenbesetzten Abendkleid.

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova in Cannes, Mai 2023

RTL Valentin Lusin und Anna Ermakova bei "Let's Dance"

Getty Images Anna Ermakova beim Deutschen Fernsehpreis 2023

