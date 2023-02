Nach Scheidung: Schauspieler Sam Claflin ist wieder verliebt

Sam Claflin (36) und seine Frau Laura Haddock (37) hatten 2019 nach sechs Jahren Ehe ihre Scheidung verkündet. Die beiden Schauspieler ziehen auch trotz der Trennung ihre zwei gemeinsamen Kinder Pip und Margot zusammen auf. Vier Jahre nach dem Liebes-Aus ist der Hunger Games-Star wieder neu vergeben – und das bereits seit vergangenem Jahr. Wer ist die neue Frau an Sams Seite?

Im September 2022 hatte der 33-Jährige ein süßes Foto mit seiner neuen Freundin Cassie Amato geteilt und so einige Dating-Gerüchte bestätigt. Der Schnappschuss auf Instagram zeigt den Briten mit der Ex von Leo DiCaprio bei einem Paris-Urlaub. Total verliebt sitzen die beiden auf einer Bank in einem malerischen Park. Einen weiteren Einblick in ihre Beziehung gab das Model an Silvester: Auf dem niedlichen Selfie lehnt sich der zweifache Vater ganz bequem an seine Liebste an.

Auch beruflich scheint es für Sam derzeit super zu laufen. Gerade ist der Star für sein neues Projekt "Daisy Jones & the Six" auf großer Promo-Tour. Die Mini-Serie basiert auf dem Bestseller der amerikanischen Autorin Taylor Jenkins Reid. In der lang erwarteten Show werden neben dem Hottie unter anderem auch Lisa Marie Presley (✝54), Tochter Riley Keough (33) und Suki Waterhouse (31) zu sehen sein.

Instagram / mrsamclaflin Sam Claflin und Cassie Amato im September 2022

Getty Images Schauspieler Sam Claflin

Supplied by LMK / ActionPress "Daisy Jones & The Six"- Cast: Camila Morrone, Sam Claflin und Riley Keough

