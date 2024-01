"Are You The One?"-Sina versteht Janas Drama um Ryan nicht

Sie findet es übertrieben. Bei Are You The One? suchen Ryan Wöhrl und Co. nach ihrem Perfect Match. Der Bayer lässt in der Show nichts anbrennen und findet mehrere Frauen gleichzeitig toll. Eigentlich soll ihm Jana Klein den Kopf verdreht haben, doch in der vergangenen Folge knutschte er mit Sina Elisa rum, woraufhin die Blondine sauer wurde. Promiflash erzählt Sina, dass sie Janas Reaktion unangebracht findet.

Im Interview mit Promiflash erklärt die 26-Jährige, dass sie das ganze Drama um ihren Kuss mit Ryan nicht verstehe: "Ehrlich gesagt kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum Jana so sauer war." Laut Sina habe sich die Krankenschwester selbst nicht festlegen wollen und könne daher dem Influencer keine Vorwürfe machen. "Da sie ja selbst zwischen Ryan und Sidar schwankte (was ich in einer Datingshow nicht schlimm finde), hätte ich nicht damit gerechnet, dass der Kuss mit Ryan so viel Drama generieren wird und sie das Ganze etwas lockerer sehen würde", betonte Sina.

Die Beauty erklärte, dass zwischen Ryan und ihr nur was Körperliches sei. Warum, verriet Sina Promiflash: "Wir hatten zu dem Zeitpunkt keine tiefgründigen Gespräche oder die Möglichkeit, uns tiefgründiger kennenzulernen." Der 21-Jährige sei zudem immer "schüchtern" gewesen.

