Liebeschaos geht weiter: "Are You The One"-Ryan küsst Sina

Er kann sich wohl nicht entscheiden! Ryan Wöhrl sucht in der aktuellen Are You The One?-Staffel nach seinem Perfect Match und der großen Liebe. Allerdings ist die Anwärterinnen-Auswahl in der Datingshow groß – vielleicht zu groß für den Sonnyboy. Anfangs bandelte er mit Edda Pilz an, doch dann verlor er sein Herz an Jana Klein und jetzt verdreht ihm eine weitere Dame in der Villa den Kopf. Ryan und Sina Elisa kommen sich näher!

Für die Bewohner geht es auf eine Strandparty, von der sich Ryan und Sina zwischen Tanz und Trunk eine kleine Auszeit nehmen und es sich in einer ruhigen Ecke gemütlich machen. Bei dem Gespräch stellen sie eine Gemeinsamkeit fest: das gegenseitige Interesse aneinander. Am Ende kommt es zwischen den Turteltauben zu einem innigen Kuss.

Wie seine derzeitige Flamme Jana das wohl findet? Die Blondine kann sich selbst nicht festlegen und springt zwischen Anfangsflirt Sidar Sahin und Frauenheld Ryan hin und her. Am liebsten hätte die Dortmunderin beide. "Ich wünschte, der Sidar wäre in Ryans Körper", verrät sie gegenüber einer anderen Kandidatin. In der Matching Night offenbart Sophia Thomalla (34) diesen Spruch dann vor versammelter Mannschaft.

Instagram / ryanwoe Ryan Wöhrl, "Are You The One"-Kandidat

Instagram / sinaelisa__ Sina Elisa, Kandidatin bei "Are You The One"

RTL / Frank Beer Jana Klein, "Are You The One?"-Kandidatin

