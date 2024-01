Sarah Kern zieht sich zum zweiten Mal für den Playboy aus!

Sie lässt die Hüllen fallen! Sarah Kern (55) wird bald nach Australien reisen, um sich ihren Ängsten zu stellen: Ab dem 19. Januar wird die Designerin neben elf anderen Kandidaten im Dschungelcamp zu sehen sein. Dort möchte sie ihr altes Image ablegen. Doch zuvor zeigt sie sich von einer ganz intimen Seite: Sarah hat sich zum zweiten Mal für den Playboy ausgezogen!

Doch was hat sich seit ihrem ersten Auftritt in dem Männermagazin bei der blonden Beauty geändert? "Eine Handvoll hat sich an meiner Oberweite geändert, ansonsten bin ich natürlich geblieben. Mein Körper ist sportlicher als damals", verrät sie im Gespräch mit Bild. Doch nicht nur äußerlich hat sich bei ihr etwas getan, auch innerlich sei sie sehr gewachsen und fühle sich stärker, besser und selbstbewusster als je zuvor.

Im Dschungel möchte Sarah sich ein neues Image zulegen, wie sie zuvor in einem Interview mit RTL erklärte. "Die 'Rich Bitch' von früher bin ich schon lange nicht mehr. Ich bin ein in sich lebender Mensch und war schon seit sechs Jahren nicht mehr auf dem roten Teppich." Ihr verändertes Image wolle sie im Dschungel unter Beweis stellen.

Getty Images Sarah Kern, Designerin

Getty Images Sarah Kern, September 2017

Instagram / sarahkern_official Sarah Kern, Unternehmerin

