Dschungelcamp: Mike Heiter ist auf dem Weg nach Australien!

Die ersten Stars reisen nach Down Under! In wenigen Tagen öffnen sich zum 17. Mal die Pforten des Dschungelcamps. Zwölf deutsche Promis werden sich ab dem 19. Januar einigen harten Challenges stellen und neben den Begegnungen mit Spinnen und anderen Tierchen auch unter freiem Himmel schlafen müssen. Außer Lucy Diakovska (47), Heinz Hoenig (72) und Twenty4tim (23) wird auch Realitystar Mike Heiter (31) in den Urwald ziehen. Und für ihn geht die große Reise nach Australien jetzt schon los!

Auf Instagram teilt der 31-Jährige einen Schnappschuss aus dem Flugzeug. Bevor es für ihn nächste Woche ungemütlich wird, gönnt er sich noch den Luxus eines Sitzes in der ersten Klasse und macht es sich dort in einem gemütlichen Jogging-Anzug bequem. "Australien, wir kommen", verkündet Mike darunter ganz aufgeregt. Mit im Schlepptau: Seine Dschungelcamp-Begleitung Eugen Lopez.

Auch einige seiner baldigen Mitcamper sind schon auf dem Weg ans andere Ende der Welt. Twenty4tim reiste bereits vor einigen Tagen mit seiner Mutter los. Cora Schumacher startete auch vor wenigen Stunden in Begleitung ihres besten Freundes Jörg Kunze.

Anzeige

RTL Mike Heiter, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher mit Jörg Kunze

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Eltern im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de