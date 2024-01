Nach Epstein-Akten: Prinz Andrew erstmals wieder gesichtet!

Die Negativschlagzeilen rund um Prinz Andrew (63) wollen einfach nicht abreißen! Seit Ende Dezember gibt es erneut schwere Vorwürfe gegen den Bruder von König Charles III. (75): Fast 70 Mal taucht sein Name in den Akten des Falls um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (✝66) auf. Seither hat sich der in Ungnade gefallene Royal ziemlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun wurde Andrew erstmals wieder gesehen!

Das zeigen aktuelle Fotos, die Page Six vorliegen. Darauf ist zu erkennen, wie der 63-Jährige am Dienstag die britische Royal Lodge ohne jegliche Begleitung in einem grünen Range Rover verließ. Als der Duke of York mit dem Geländewagen durch das Tor des Anwesens fuhr, wirkte seine Mimik ziemlich ausdruckslos.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Bekannter des Prinzen gegenüber Radar Online verraten, dass Andrew am Boden zerstört sei. "Er weiß nicht, wie er reagieren soll", schilderte der Informant. Die Vorwürfe würden sich vor allem auf seine royalen Verpflichtungen auswirken: "Andrew wird nur an privaten und familiären Veranstaltungen teilnehmen dürfen, wie es sein Recht ist. Aber nicht an öffentlichen oder offiziellen."

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

Getty Images Prinz Andrew im September 2022

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

