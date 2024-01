Trifft es sie? So geht Shirin David mit ewiger Kritik um

Shirin David (28) lässt das kalt. Die "Bitches brauchen Rap"-Interpretin hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich: Sie meisterte erfolgreich ihre erste Live-Tour und erklomm gemeinsam mit Helene Fischer (39) die Spitze der Charts. Doch die Musikerin weiß genau: Mit dem Erfolg geht der Hass im Netz und in den Medien Hand in Hand. So denkt Shirin wirklich über ihre Kritiker!

In ihrer Instagram-Story vergleicht sie ihr aktuelles Bravo-Titelbild mit einem aus dem Jahr 2019. Während die Rapperin vor fünf Jahren als "ganz schön fake" betitelt wurde, stilisiert sie das aktuelle Cover zum ultimativen Vorbild hoch. "Menschen werden dich an einem Tag hassen und am nächsten lieben", schreibt Shirin dazu. Es drehe sich ohnehin nur um die Selbstwahrnehmung und Stimmung der Kommentatoren. Seit sie sich diese Worte nicht mehr zu Herzen nehme, sei sie "glücklicher denn je".

Zu ihren prominentesten Kritikern gehört aktuell Thomas Gottschalk (73). Nach dem kleinen Schlagabtausch auf der Wetten, dass..?-Couch erlaubte er sich jüngst eine weitere Spitze ganz im Stil der Bravo-Cover. "Man kann mir nicht erzählen, dass es ein Zeichen von Feminismus ist, wenn man sich hübscher machen lässt", sagte der Showmaster in seinem Podcast "Die Supernasen" über Shirin.

