Ups! Margot Robbie und Emily Blunt tragen ähnliche Looks

Ob es die beiden gestört hat? Zum Jahresbeginn steht für die internationalen Stars viel an. Erst am Wochenende wurden die Golden Globes verliehen. Wenn es um die Looks an dem Abend ging, übertraf einer wohl den anderen. Der Barbie-Star Margot Robbie (33) erschien passend zu seiner Rolle in dem Film in einem pinken, engen Glitzerdress. Für die Governors Awards entschied sich die Australierin für einen ganz anderen Look – und Emily Blunt (40) war ihr Fashion-Zwilling!

Am Dienstagabend wurden die 14. Governors Awards verliehen – selbstverständlich durften auch die Produzentin und die "Oppenheimer"-Darstellerin nicht fehlen. Auf dem roten Teppich fällt dann auf: Sowohl Margot als auch Emily erschienen in einem schwarzen, engen Dress mit silbernen Details am Oberkörper. Auch die Frisuren sind ähnlich: Beide Ladys hatten leichte Wellen und etwas nach hinten gekämmtes Haar.

Gestört hat es die beiden wohl nicht. Margot und Emily strahlten für die Fotografen um die Wette. Die Britin posierte dieses Mal entweder alleine oder mit ihren Co-Stars Florence Pugh (28), Robert Downey Junior (58) und Cillian Murphy (47). Bei den Golden Globes war sie mit ihrem Ehemann John Krasinski (44) über den Red Carpet gelaufen.

Getty Images Margot Robbie bei den Governors Awards 2024

Getty Images Florence Pugh, Robert Downey Jr., Emily Blunt und Cillian Murphy im Januar 2024

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski, Golden Globes 2024

