Katharina Wagener verrät kurz vor der Geburt ihr Gewicht

Katharina Wagener (28) bereitet sich so langsam auf die Geburt vor! Die Are You The One?-Bekanntheit erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Kevin Yanik nun schon ihr zweites Kind. Ihr Sohn Leo darf sich bald auf einen kleinen Bruder freuen. Mittlerweile neigt sich die Schwangerschaft dem Ende zu – sie ist schon in der 37. Woche. Nun verrät Kathi, wie viel sie bislang zugenommen hat!

"Mein Startgewicht lag in dieser Schwangerschaft bei 59 Kilo. Ich bin jetzt bei 74,8 Kilo. Der Kleine wird laut Ultraschall auf etwa 2.750 Gramm geschätzt, hat also schon jetzt ein gutes Gewicht", erläutert Kathi in einem Q&A auf Instagram. Allerdings gibt die Influencerin zu, dass es ihr zu Beginn der Schwangerschaft nicht gut ging und sie binnen kürzester Zeit viel abgenommen habe.

Derzeit freut sich Kathi aber schon riesig auf die Geburt. "Leos Geburt war wunderschön – natürlich, ohne Schmerzmittel und ich hatte super Hebammen. Ich hoffe, dass die zweite Geburt eine genauso schöne Erfahrung wird", schwärmt die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Story.

