Kommt es doch zum Liebes-Comeback von Kim Virginia und Mike?

Geht da doch noch was? Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31) hatten sich bei der beliebten TV-Show Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt. Obwohl die Influencerin und der TV-Star dort eine intensive Zeit miteinander verbracht hatten, wurden sie nach der Sendung kein Paar. Bald geht es für die beiden ins Dschungelcamp – die Beauty schloss im Vorfeld ein Liebes-Comeback mit dem Tattoo-Liebhaber aus. Doch nun schlägt Kim plötzlich neue Töne an!

"Ich bin da sehr entspannt", antwortet die Content-Creatorin im "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Podcast auf die Frage, ob es zwischen ihr und Mike endgültig vorbei sei. Doch an was könnte ein mögliches Liebes-Revival scheitern? "Er ist immer sehr mit dem Kopf dabei und ich glaube gerade bei der Liebe ist zu viel Kopf nicht gut, weil das ist eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, der hat da ganz viel aus der Vergangenheit, was er noch nicht so ganz verarbeitet hat", erklärt Kim.

In Australien scheint die 28-Jährige offen für ein Liebesabenteuer jeder Art zu sein. "Ich habe auch gehört, es gibt heiße Ranger, am Ende des Tages werde ich auf jeden Fall mit einem Typen nach Hause gehen", betonte Kim im Gespräch mit Bild. Kondome habe sie natürlich mit im Gepäck.

