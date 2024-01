Nach Affärengerüchten: Reicht Natalie Portman Scheidung ein?

Hat sie nun endgültig mit ihrer Ehe abgeschlossen? Im vergangenen Jahr hatten Natalie (42) Portmann und ihr Mann Benjamin Millepied (46) immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: Angeblich hatte der Tänzer eine Affäre gehabt, weswegen sich die beiden kurzzeitig trennten. Dennoch schien die zweifache Mama ihre Ehe nicht aufgeben zu wollen. Doch hat sie jetzt etwa genug? Natalie will angeblich die Scheidung einreichen!

Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber Daily Mail: "Natalie und Benjamin haben versucht, es zu schaffen, aber sie konnte einfach nicht darüber hinwegkommen, dass er sie betrogen hat. Die Scheidung ist in Arbeit, aber es ist noch nichts eingereicht worden." Aktuell lebe die Schauspielerin in Paris, während ihr Noch-Ehemann weiterhin in den USA arbeitet – daher sollen beide nun überlegen, was das Beste für ihre zwei gemeinsamen Kinder ist.

Weder Natalie noch Benjamin äußerten sich bis dato öffentlich zu den Gerüchten. Dabei soll die Schauspielerin lange um ihre Ehe gekämpft haben – trotz der zwischenzeitlichen "Trennung auf Probe", wie eine Quelle gegenüber Radar Online bereits verriet. Sie wolle "nicht alles hinschmeißen, aber sie ist auch sehr unglücklich und hat ernsthafte Vertrauensprobleme", hieß es seitens des Informanten.

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman im September 2022

Getty Images Benjamin Millepied, Balletttänzer

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman

