So feierten Brooke Shields und ihr Mann ihren Hochzeitstag

Brooke Shields (57) setzt auf Family-Time! Dank des Films "Die blaue Lagune" wurde die US-Schauspielerin in den 80ern berühmt. Seitdem ist sie in Hollywood fest etabliert und spielte in zahlreichen Filmen mit. Privat scheint ihr größter Erfolg jedoch ihre Familie zu sein. Seit 22 Jahren ist das Model mit Chris Henchy verheiratet. Gemeinsam haben die Eheleute zwei Töchter, die 2006 und 2003 zur Welt kamen. Ihren Ehrentag verbrachten Brooke und ihr Mann auf dem Tribeca Ball der New York Academy of Art!

Wie Fotos von People zeigen, trug die Schauspielerin an ihrem 22. Hochzeitstag ein langärmeliges, schwarz-weiß gepunktetes Midikleid mit Rollkragen und setzte mit einer großen, knallroten Clutch und passendem Lippenstift einen Farbakzent. Chris stellte einen schönen Kontrast mit seinem khakifarbenen Anzug her. Auch die jüngere Tochter Grier feierte mit ihren Eltern und präsentierte ein schönes, trägerloses schwarzes Kleid. Die 19-jährige Tochter Rowan war wohl nicht mit von der Partie.

Rowan scheint langsam erwachsen zu werden, denn seit sie auf dem College ist, führt sie mehr oder weniger ihr eigenes Leben. Für ihre Mutter Brooke eine harte Probe – Ihr falle es sehr schwer, ihre Kleine ziehen zu lassen. Allerdings habe sie so wieder mehr Zeit mit ihrem Mann. Nach über 20 Jahren seien die beiden noch total zufrieden und glücklich, wie sie in einem früheren Interview berichtet hatte.

Getty Images Brooke Shields bei der "The Howard Stern Show" im April 2023

Instagram / brookeshields Brooke Shields mit ihrer Tochter Rowan und ihrem Mann Chris

Getty Images Brooke Shields und Rowan Francis Henchy, 2022

