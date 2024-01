Keine Königin: Prinzessin Mary wollte Tierärztin werden!

Prinzessin Mary (51) träumte nicht von einem luxuriösen Leben! Heute wird sie an der Seite ihres Mannes Prinz Frederik (55) zur neuen Königin von Dänemark. Mit ihrer eleganten Art ist sie beim Volk beliebt – und wirkt wie für den Thron geboren! Dabei hatte die gebürtige Australierin vor ihrer Hochzeit mit dem Royal 2004 ursprünglich ganz andere Pläne abseits von Glanz und Glamour: Mary wollte eigentlich Tierärztin werden!

In einem Interview 2012 erinnert sie sich laut Gala an die Hochzeit von Prinzessin Diana (✝36) zurück. Die verfolgte Mary im Alter von neun Jahren im Fernsehen – doch der Traum von einem Leben als Royal kam dennoch nicht auf! "Trotz des königlichen Spektakels träumte ich nie davon, selbst Prinzessin zu werden. Mein Herz gehörte der Tiermedizin", gesteht sie. Auch als sie sich während ihrer Schulzeit zahlreichen Hobbys wie Basketball oder Musikinstrumenten zuwandte, blieb ihr Wunsch nach einer Arbeit mit Tieren bestehen.

Schließlich studierte die neue Königin von Dänemark aber "Commerce and Law" und landete in der Werbebranche – bis das Treffen mit Frederik alles änderte. Ihre Liebe zu Tieren ging dennoch nie verloren. Mary ist eine begeisterte Reiterin – und hat in Dänemark sogar schon erfolgreich an Dressurwettbewerben teilgenommen! Außerdem hat die Familie drei Hunde namens Grace, Chloe und Coco.

Getty Images Prinzessin Mary, Royal

Getty Images Das Kronprinzenpaar Mary und Frederik an ihrem Hochzeitstag, Mai 2004

Getty Images Prinzessin Mary im November 2022 mit einem Pferd

