Laura Morante hält nicht wirklich viel von Kim Virginia!

Laura Morante (33) und Mike Heiter (31) gingen zwei Jahre lang gemeinsam durchs Leben. Im November 2022 hatten die beiden jedoch die Trennung bekannt gegeben. Obwohl Laura sehr unter dem Liebes-Aus litt, verstehen sich die Influencerin und der Tattoo-Liebhaber inzwischen wieder richtig gut! Bald zieht der TV-Star zusammen mit einer anderen Verflossenen, Kim Virginia Hartung (28) ins Dschungelcamp – im Promiflash-Interview verrät Laura, was sie von Kim hält!

"Ich hatte nie ein Problem mit Kim, ich hatte nur ein Problem damit, dass man mich optisch mit ihr verglichen hat", verrät die Are You The One?-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Vor allem Kim habe der Vergleich so gestört, dass sie zu drastischen Mitteln gegriffen haben soll: "Das hat die Arme sehr getriggert und sie hat bei einer Reaction einfach Lügen über mich erzählt und sehr schlecht über mich gesprochen." Daher hält Laura nicht viel von der Content Creatorin: "Dementsprechend vertrete ich ihre Werte einfach gar nicht."

Die Beauty prophezeite des Weiteren einen Zickenkrieg rund um Ex Mike. "Stress zwischen Leyla Lahouar und Kim Virginia (28) denke ich, weil beide sich um Mike streiten werden", mutmaßte Laura im Gespräch mit Promiflash. Seine Gewinnchancen schätzt Laura dennoch hoch ein: "Die Challenges, die wird er so gut meistern, das ist ganz klar. Er fürchtet sich vor nichts", äußerte sie sich gegenüber RTL.

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Influencerin

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung auf dem Weg in das Dschungelcamp am Frankfurter Flughafen

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de