Felix von Jascheroff im Dschungel: Was wird aus GZSZ-Rolle?

Er geht neue Wege. Schon bald werden sich im Dschungelcamp wieder mutige Promis in das wohl größte Abenteuer ihres Lebens stürzen. Unter den baldigen TV-Campern befindet sich auch GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41). Als fester Bestandteil der Daily tauscht er demnächst den Berliner Kiez gegen den australischen Busch ein. Dabei stellen sich seine Fans derweil nur eine Frage: Wie geht es für Felix' GZSZ-Rolle während seines Dschungelaufenthalts weiter?

Gegenüber RTL gibt der 41-Jährige preis, was seinen Seriencharakter John Bachmann nun erwartet: "John wird mit seiner Liebsten Laura verreisen. Ein kleiner Urlaub demnächst kann den beiden nicht schaden." Doch für seine Fans besteht kein Grund zur Sorge. Wie Felix ausplaudert, wird er schon sehr bald in den Kiez zurückkehren. Ab Mitte Februar sollen die Dreharbeiten wieder beginnen. "Meine Rolle John wird dann im Frühling wieder in der Serie zu sehen sein – wie immer mit viel Familie, Action und tollen neuen Geschichten", berichtet er.

Erst vor wenigen Tagen und somit kurz vor seinem Einzug ins TV-Camp überraschte der Serienstar mit Liebes-News. Er und seine Freundin Alexandra Sophie wagten den nächsten Schritt in ihrer Beziehung und gaben ihre Verlobung bekannt. Auf Instagram veröffentlichte das Paar dazu einen süßen Schnappschuss. "Ich habe Ja zu meinem besten Freund gesagt", betonte die Beauty darin.

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, Schauspieler

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff mit seiner Verlobten Alexandra

