Jennifer Aniston fordert Fans auf, Matthew Perry zu feiern

Sie zollt ihm Tribut! Jennifer Aniston (54) gehört seit Jahren zum festen Bestandteil der Hollywood-Szene und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Bei den Critics' Choice Awards war ihre Serie "The Morning Show" nominiert, in der sie auch selbst eine Rolle spielt. Für die Schauspielerin stand dieses Jahr allerdings etwas anderes im Vordergrund. Jennifer forderte dazu auf, des tragischen Todes von Matthew Perry (✝54) zu gedenken!

Der Friends-Darsteller wurde im vergangenen Jahr leblos im Whirlpool seines Anwesens aufgefunden. Als Jennifer am Sonntag das alljährliche Event besuchte, rief sie ihre Fans dazu auf, ihrem Co-Star die letzte Ehre zu erweisen. "Feiern Sie ihn", äußerte die Blondine gegenüber Entertainment Tonight und richtete sich damit an das Publikum.

Jennifer verlor mit Matthew wohl einen ihrer besten Freunde. In einem Interview mit Variety sprach sie erstmals über den Verlust des Amerikaners. "Ich habe an diesem Morgen mit ihm getextet, lustiger Matty. Er hatte keine Schmerzen. Er kämpfte nicht. Er war glücklich", berichtete sie mit Tränen in den Augen.

Anzeige

Getty Images David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow und Matt LeBlanc

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den Golden Globes Im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de