Emmy-Awards-Ehrung für Matthew Perry ohne "Friends"-Cast

Der Friends-Cast war für den Red Carpet nicht bereit. Ihr geliebter Kollege Matthew Perry (✝54) ist am 28. Oktober in seinem Whirlpool ertrunken. Er war für seine Rolle als Chandler Bing in der US-amerikanischen Sitcom "Friends" bekannt. Bei seinen Kollegen und Freunden Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (57) saß der Schock tief. An der Ehrung des Verstorbenen bei den diesjährigen Emmy Awards wolle der Cast nicht teilnehmen und verzichtet auf ein gemeinsames Wiedersehen.

Die Produzenten der Serie, Jesse Collins und Jeannae Rouzan-Clay, sprachen mit The Hollywood Reporter über die Entscheidung der vier Cast-Mitglieder: "Sie trauern um jemanden, der ihnen sehr nahestand. Wir müssen das respektieren." Jeannae fügte hinzu, dass der Tod "noch zu frisch für sie wäre", um in der Öffentlichkeit zusammenzukommen. Am Abend der Emmy Awards wurde der Hollywoodstar mit einem emotionalen Song von Charlie Puth (32) verabschiedet.

Die Beerdigung des Schauspielers hatte erst im vergangenen November auf dem Forest Lawn Memorial Park stattgefunden. Der Friedhof befindet sich gegenüber der Warner Bros Studios, wo "Friends" zehn Staffeln lang gedreht wurde. Laut dem Co-Star Hank Azaria (59) wurde trotz des traurigen Anlasses viel gelacht. Die Bestattung endete mit dem Song "Don't Give Up" von Peter Gabriel.

