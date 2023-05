Nach Krisengerüchten: Walentina Doronina teilt Bild mit Can

Bei Walentina Doronina (23) und Can Kaplan scheint doch alles gut zu sein! Im Netz zeigt sich die Influencerin meist total happy mit ihrem Verlobten. Zuletzt wurden aber Krisengerüchte laut: An ihrem Geburtstag hatte Walentina geweint, weil jemand ihr Nahestehendes ihren großen Tag vergessen habe – und kündigte daraufhin an, Schlussstriche ziehen zu wollen. Mittlerweile scheinen sich die Wogen aber geglättet zu haben: Walentina teilt verliebte Turtel-Pics mit ihrem Schatz!

Auf Instagram teilt die TV-Bekanntheit eine Reihe von süßen Fotos. Darauf posiert sie in Badebekleidung mit ihrem Verlobten am Meer: Can hat von hinten liebevoll den Arm um Walentina gelegt und gibt ihr einen Kuss. Zu den Pärchenbildern schreibt der Realitystar auch ein kurzes, aber deutliches Statement: "Durch Höhen und Tiefen". So schnell scheint die beiden also nichts auseinander zu bringen.

Auch nicht der Streit mit Cans Eltern! Das Verhältnis von Walentina zu ihren Schwiegereltern in spe ist enorm angespannt: Sie hätten die 23-Jährige bereits mehrfach beleidigt. "Es wird nie wieder Kontakt zwischen uns geben", hatte sie deshalb klargestellt – auch zur Hochzeit gebe es keine Einladung.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im April 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

