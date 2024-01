Geht sie aufs College? Sängerin Dua Lipa braucht eine Pause

Bei Dua Lipa (28) bleibt es immer spannend. Seit sie ein kleines Mädchen war, wollte sie Sängerin werden. Als Dua mit ihrer Familie im Kosovo lebte, bat sie ihre Eltern, sie zurück nach London zu schicken. In London beendete sie die Schule und begann nebenbei zu kellnern, um sich eine Musikkarriere aufzubauen. Noch bevor sie 20 Jahre alt war, stand sie unter Vertrag. Jetzt erhofft sich die 28-Jährige eine Zukunft auch außerhalb der Popwelt.

In einem Interview mit Rolling Stone erzählt Dua, dass sie sich ein Leben außerhalb des Hamsterrads wünsche: "Du produzierst das Album, du promotest es und du gehst auf Tour." Die Sängerin würde gerne mal in Madrid oder Paris leben. Passend dazu lernt sie gerade Sprachen: Spanisch, Französisch und Italienisch. In ein paar Jahren möchte sie auch ein paar College-Kurse belegen: "Ich habe so jung angefangen zu arbeiten, dass ich das Gefühl habe, dass es einen kleinen Moment geben wird, in dem ich meine Messer noch schärfen möchte."

Sie möchte mehr als nur ein Popstar sein. Mit "Radical22" gründete sie ihre eigene Produktions- und Managementfirma. Mit ihrem "Service95"-Newsletter und Buchclub, weiteren Filmrollen und Produktionen mit Disney+ zeigt sie sich von einer neuen Seite.

Anzeige

Getty Images Dua Lipa 2023

Anzeige

Getty Images Dua Lipa 2023

Anzeige

Getty Images Dua Lipa 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de