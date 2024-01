Zu viel? Christine Brown gab Lapdance bei ihrer Hochzeit!

Sie hat alles gegeben! Jahrelang war Christine Brown (51) als eine der vier Ehefrauen von Kody Brown (55) in der Serie Sister Wives zu sehen. Doch die Wege trennten sich: Mittlerweile ist die mehrfache Mutter kein Teil mehr der polygamen Familie. Seit Oktober vergangenen Jahres ist sie mit ihrem neuen Partner David Woolley verheiratet. Am Tag der Hochzeit hatte Christine eine ganz besondere Überraschung für David!

Die Eheschließung der TV-Bekanntheit und des Unternehmers wurde in dem Serien-Special "Christine & Davids Hochzeit" dokumentiert. Während die Party in vollem Gange war, gab die 51-Jährige ihrem Mann spontan einen verführerischen Lapdance. Dass die Eltern und Kinder der beiden ebenfalls anwesend waren, habe sie in dem Moment wohl ausgeblendet. "Ich glaube, das war ein bisschen viel für einige von ihnen, aber das war mir egal", witzelte Christine.

Was Ex Kody dazu wohl sagt? Zu der erneuten Vermählung seiner einstigen Ehefrau hat der 18-fache Vater jedenfalls eine klare Meinung: "Diese Hochzeit geht mich einfach nichts an." In einer "Sister Wives"-Folge wünscht er den beiden alles Gute. "Es ist trotzdem schwierig für mich, nicht an diese Hochzeit zu denken. Immerhin waren wir 25 Jahre zusammen", erklärt er allerdings anschließend.

Anzeige

Getty Images Janelle Brown, Meri Brown, Kody Brown und Christine Brown, April 2012

Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley

Anzeige

Instagram / christine_brownsw David Woolley und "Sister Wives"-Star Christine Brown

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de