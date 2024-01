Ein festes Paar? Amira Pocher likte schon Christians Pics

Ist das ein weiteres Indiz? Seit einigen Tagen reißen die Gerüchte rund um Amira Pocher (31) nicht ab. Im Südafrika-Urlaub soll die Ex von Oliver Pocher (45) mit dem Moderator Christian Düren (33) angebandelt haben. Vor wenigen Stunden bewiesen dann Paparazzi-Fotos, auf denen die TV-Stars innig miteinander knutschen, dass definitiv etwas zwischen ihnen ist. Auch ein Blick in die sozialen Medien zeigt, dass Amira Interesse an dem "taff"-Star hat!

Nicht nur folgt die Zweifachmama dem Hottie auf Instagram, auch seine Beiträge likt sie fleißig. Auf den Fotos, die Amira mit einem Herz markiert hat, posiert Christian etwa in Florenz oder am Gardasee in eleganten Outfits. Auch einem Fan fiel unter einem Post auf: "Amira gefällt das..."!

Wem das gar nicht zu gefallen scheint: Amiras Ex Olli. Der Comedian lässt es sich nicht nehmen, öffentlich über die neue Liaison zu quatschen und seine Missgunst auszudrücken. In seinem Podcast "Die Pochers – frisch recycelt" erinnert er sich noch, dass Amira und Christian Kontakt hatten. "Silvester habe ich mitbekommen, dass der Sportsfreund kurz vor Mitternacht geschrieben hat. Dass Amira dann auf einmal einen Spieleabend hat – wie auch immer der interpretiert wird zwischen den beiden – und dann eine halbe Stunde später wegmuss."

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher am Strand von Kapstadt im Januar 2024

Anzeige

Instagram / christiandueren Christian Düren, TV-Moderator

Anzeige

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de