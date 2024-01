"Liebe dich immer": Christian Olivers (†) Freundin trauert

Er hinterlässt eine große Lücke. Anfang des Jahres zogen erschütternde Neuigkeiten um die Welt: "Alarm für Cobra 11"-Star Christian Oliver sowie seine zwei Töchter Madita und Annik sind bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik tödlich verunglückt. Wie es genau dazu kam, ist bisher nicht bekannt. Taylor Reynolds, die heimliche Freundin des Schauspielers, war auch mit im Urlaub, ist aber ein paar Tage vor ihm abgereist. Bisher meldete sie sich noch nicht zu dem Vorfall. Nun widmet sie ihrem Christian herzzerreißende Worte.

Via Instagram teilt die US-Amerikanerin ein Statement. "Es gibt keine Worte für die unfassbare Tragödie, die jenseits aller Vorstellungskraft liegt. In Millionen Stücke zerbrochen ist eine Untertreibung", schreibt Taylor und postet dazu ein Selfie mit ihrem verstorbenen Partner. Die vergangenen zwei Wochen seien schlimm gewesen: "Ein so unvorstellbarer Schock, nachdem ich mit ihm und den Mädchen über die Feiertage einen magischen Traumurlaub in der Karibik verbracht hatte. [...] Ich werde unsere Erinnerungen für immer in Ehren halten." Zudem bedankt sie sich für die Anteilnahme und die Unterstützung ihrer Freunde.

Christians Ex-Frau und Mutter von Annik und Madita, Jessica Klepser, meldete sich vor wenigen Tagen zu Wort und bestätigte, dass die Körper der drei nun nach Los Angeles überführt worden sind. "Sie sind zu Hause!", schrieb sie. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie mit zwei weiteren Frauen auf dem Boden vor Blumen und Fotos der Verstorbenen sitzt.

Christian Oliver

Taylor Reynolds

Jessica Klepser

