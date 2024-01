Sind das Christians Sneaker in Amira Pochers Hotelzimmer?

Wie ernst ist der Flirt zwischen Amira Pocher (31) und Christian Düren (33)? Die beiden Moderatoren beherrschen seit ein paar Tagen die Schlagzeilen, denn sie wurden erst kuschelnd und dann knutschend im Urlaub in Südafrika gesehen. Amiras Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) findet das gar nicht lustig und lässt keine Gelegenheit aus, Spitzen gegen seine Ex und ihren potenziellen Neuen zu verteilen. Und nun kommt es noch dicker: In Amiras Story tauchen Christians Sneaker auf – hat er die Nacht bei ihr verbracht?

Zumindest beweist ein älteres Foto von Christian im Fitnessstudio, dass er exakt solche Sneaker bei einer Sportveranstaltung trug. Die Schuhe, die in Amiras Instagram-Story neben ihrem Koffer stehen, gleichen diesen bis auf die Schmutzflecken. Offenbart die zweifache Mutter damit das bisher wohl gehütete Geheimnis, dass der ProSieben-Star tatsächlich schon die Nächte mit ihr verbringt? Zumindest kann Olli sich wieder einmal nicht zurückhalten und stichelt gegen seine Verflossene: "Ich liebe die Internetpolizei. Amira, ihr Zimmer: Christian hat die Schuhe bei [ihr] einfach vergessen..."

Dass Amiras mehr oder weniger öffentlicher Flirt Olli nicht nur ärgert, sondern auch wehtut, machte er schon vor einigen Tagen deutlich. "Ich finde es sehr verletzend, respektlos und indiskret, sich morgens kurz nach dem ... mit einem vermeintlichen 'Freund' als zweifache Mutter zu präsentieren", schimpfte der Komiker im Netz. Er sei noch nicht so weit, darüber hinwegschauen zu können.

Instagram / christiandueren Christian Düren, Moderator

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Getty Images Amira und Oliver Pocher auf dem Oktoberfest in München im September 2022

