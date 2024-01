So viel Geld gab Katie Price angeblich für Beauty-OPs aus!

Sie legte sich schon etliche Male unters Messer! Katie Price (45) ist bekannt für die signifikante Veränderung ihres Körpers. Die Fünffachmama geht offen mit ihren Schönheitsoperationen um und lässt ihre Follower im Netz daran teilhaben. Vor einigen Tagen präsentierte sie auf Social Media ihre jüngsten Beauty-Eingriffe – deutlich angeschwollene Lippen und einen aufgepolsterten Po sind das Ergebnis. Wie viel Geld hat Katie wohl bereits für ihre ganz eigene Version von Schönheit ausgegeben?

Daily Mail geht davon aus, dass das ehemalige Boxenluder bereits umgerechnet über 150.000 Euro in die Umgestaltung ihres Äußeren gesteckt hat. Dabei soll der Realitystar allein für die Vergrößerung seiner Brüste fast 100.000 Euro investiert haben. Erst im Juli 2023 unterzog sich die Britin einem Brazilian Butt Lift, einer Fettabsaugung sowie einer Augen-, Kinn- und Lidoperation. Die Beauty-Reise der 45-Jährigen sei jedoch in keinem Fall abgeschlossen: "Ich bin noch nicht fertig. Ich werde es euch mitteilen, wenn ich mit meinem Look zufrieden bin", erklärte sie in ihrem Podcast "The Katie Price Show".

Dass bei einer solchen Vielzahl an Operationen allerdings nicht immer alles reibungslos abläuft, weiß auch Katie. Während eines Livestreams im November 2023 sprach sie über ihre misslungene Lippenvergrößerung. "Ich mag den Lip Flip nicht wirklich", verriet sie, während sie ihren Zuschauern im Netz die Narbe an ihrer Lippe zeigte.

TikTok / katieprice Katie Price im Juli 2023 nach ihrer Nasen-OP

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

