Ehrlicher Einblick: Drew Barrymore ist ziemlich unordentlich

Drew Barrymore (48) gewährt ihren Fans oft Einblicke in ihr nahezu perfektes Leben. Immer wieder spricht sie aber auch über ihre weniger schöne Kindheit. Das Verhältnis zwischen der Schauspielerin und ihrer Mutter soll sehr schwierig gewesen sein. Als Kind sei sie deshalb nicht einfach gewesen und war völlig außer Kontrolle. Heute sieht das ganz anders aus – nur Drews Schreibtisch ist noch immer außer Kontrolle!

Auf Instagram postet die Moderatorin einen Clip, in dem sie ungeschminkt zu sehen ist. "Es ist schon wieder passiert!", sagt sie. Mit verzweifelter Mimik lenkt sie die Kamera auf ihren verwüsteten Schreibtisch. Offensichtlich ist die 48-Jährige nicht gerade ordentlich. Selbst ihre Fans wissen sich da nicht zu helfen. "Drew, ich versuche wirklich, einen Tipp zu finden, aber ich kann nicht aufhören zu lachen, weil wir alle den Kampf kennen! Steh einfach zum organisierten Chaos!", schreibt eine Userin.

Neben dem Kampf gegen die Unordnung hat Drew auch noch mit anderen ganz normalen Alltagsproblemen zu kämpfen. In ihrer Show "The Drew Barrymore Show" sprach die "3 Engel für Charlie"-Darstellerin erst vor wenigen Tagen darüber, wie sie endlich ihre Dating-Angst überwinden möchte. Da die zweifache Mutter in der Vergangenheit sehr verletzt wurde, fällt ihr das Vertrauen in eine neue Beziehung noch schwer.

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

Instagram / /drewbarrymore/ Drew Barrymores Schreibtisch

Getty Images Drew Barrymore im Oktober 2022

