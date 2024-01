Immer mehr Hiweise auf Krise bei Donald und Melania Trump

Ist eine offizielle Trennung nur eine Frage der Zeit? Seit Monaten kommen vermehrt Gerüchte auf, dass bei Donald (77) und Melania Trump (53) der Haussegen schief hängt. Im August wurde berichtet, dass der einstige Präsident der Vereinigten Staaten und seine Frau kein gutes Verhältnis haben – sie sollen sogar einen neuen Ehevertrag aufgesetzt haben. Einige sind jetzt überzeugt, dass der letzte Auftritt gezeigt hat, wie schlecht es um die Beziehung von Donald und Melania steht.

Bei der Beerdigung von Melanias Mutter stand Donald seiner Frau beiseite, doch Kritiker zeigten sich nicht überzeugt. Laut Bild seien amerikanische Medien der Meinung, dass es sich bei ihnen um eine "Geschäftsbeziehung" handelt, um dem 77-Jährigen bei seiner Wiederwahl zu helfen. Denn Melania und ihren Partner sieht man nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Denn bei dem Weihnachtsfoto der Trump-Familie fehlte jede Spur von der gebürtigen Slowenin. Laut Ok! habe Donald auf einer Party den Grund für die Abwesenheit der 55-Jährigen genannt: "Melania - die großartige First Lady, die so beliebt ist und von den Menschen geliebt wird - ist jetzt mit ihrer Mutter in einem Krankenhaus. Ihre Mutter Amalija ist sehr krank, aber sie wird sich hoffentlich wieder erholen."

