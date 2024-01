Irre Theorie: Will sie etwa Travis und Taylor Swift trennen?

Mischt sich Kim Kardashian (43) etwa wieder ein? Ihr Ex Kanye West (46) und die Sängerin Taylor Swift (34) hatten vor Jahren Beef – es ging um einen seiner Songtexte, in dem die "Lover"-Interpretin beleidigt wurde. Damals stand Kim hinter dem Rapper – damit lagen auch die Damen miteinander im Clinch. Mittlerweile tanzt die Vierfachmutter sogar im Netz zu den Songs der Blondine. Doch könnte Kim hinter verschlossenen Türen einen bösen Plan gegen Taylor schmieden?

Die 34-Jährige ist derzeit glücklich an den NFL-Star Travis Kelce (34) vergeben. Ein Insider will wissen, dass die Unternehmerin versuchen soll, Taylor und ihren Liebsten auseinanderzubringen. Der Grund dafür soll sein, dass die Musikerin im Dezember wieder über den Zoff mit Kim sprach. "Kim glüht vor Wut und hat sich etwas ausgedacht, um sich zu rächen. Ihre Verbindungen zum Sport will sie nutzen, um Taylor und Travis auseinanderzubringen" erklärt ein Informant dem Heat-Magazin.

Ein Kartenleger stellt gegenüber The Mirror nun sogar die wilde Behauptung auf, dass die 43-Jährige gar nicht erst an die junge Liebe glaube. Inbaal Honigman liest aus ihren Tarotkarten: "Kim glaubt, dass Travis in dem Moment gefangen sei, in den Bann geschlagen von Taylors Zauber." In etwa drei Monaten soll es laut Inbaal zu einer Liebeskrise kommen.

Getty Images Kim Kardashian im November 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce

