Neumama Halle Bailey teilt Tanzvideo von sich mit Babybauch

Halle Bailey (23) erinnert sich offenbar gerne an ihre Schwangerschaft zurück! Lange war spekuliert worden, ob die "Arielle"-Darstellerin und ihr Liebster DDG (26) gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Diesen bestätigte die Sängerin dann vor ein paar Tagen mit der Verkündung der Geburt ihres ersten Kindes. Obwohl sie sich schon längst Mama nennen darf, schwelgt sie gerne in Erinnerungen mit Baby im Bauch: Halle teilt ein Tanzvideo von sich, als sie noch schwanger war.

In einem TikTok-Video tanzt die 23-Jährige mit ihrer Schwester Chloe Bailey zu dem Song "Rich Baby Daddy" von Drake (37). In einem schwarzen Sport-BH und einer weiten Hose gewährt die Beauty freie Sicht auf ihren kugelrunden Babybauch. Die beiden Schwestern bewegen sich rhythmisch zur Musik und scheinen dabei eine Menge Spaß zu haben – und zeigen zugleich, wie cool sie sind.

Die Aufnahmen sollen Wochen vor der Geburt entstanden sein. Diese verkündete Halle dann stolz via Instagram: "Auch wenn das neue Jahr erst ein paar Tage alt ist, war das Größte, was 2023 mit sich bringen konnte, mein Sohn. Willkommen auf der Welt." Ein goldenes Armband mit Aufschrift am Handgelenk ihres kleinen Sohnemanns verrät, dass dieser auf den Namen "Halo" hört.

Getty Images DDG und Halle Bailey im Juni 2022

Getty Images Halle Bailey, Schauspielerin

Instagram / hallebailey Halle Bailey und ihr Sohn

