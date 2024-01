Während Sorge um Royals: Prinz Harry reißt lieber Witze

Was hat er sich dabei gedacht? Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Prinzessin Kate (42) einer Bauch-OP unterziehen musste. Aber auch ihr Schwiegervater König Charles III. (75) wird demnächst operativ behandelt. Während sich die Royal-Family Sorgen um Kate und Charles macht, wurde Prinz Harry (39) am vergangenen Freitagabend bei den Annual Living Legends of Aviation Awards für seinen Dienst beim britischen Militär ausgezeichnet. Bei seiner Dankesrede ließ Harry seinen Vater und seine Schwägerin allerdings außen vor...

Wie The Sun berichtete, enthielt die Ansprache des Rotschopfes "kein Wort über die Angst um die Gesundheit der beiden". Harry soll dem Medienbericht zufolge mit John Travolta (69) auf der Bühne gestanden haben. "Ich war gerade ein Jahr alt, als du mit meiner Mutter [Prinzessin Diana] im Weißen Haus getanzt hast, und jetzt sieh uns an. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist... nicht zusammen tanzen, sondern zusammen fliegen", soll Harry währenddessen gesagt haben.

Laut der Autorin Angela Levin habe Harry das beabsichtigt, da er jetzt unabhängig sei und es ihm "gut gehe". "Er hat die ganze Zeit Witze gerissen und es wirkte unecht", wetterte die Journalistin außerdem gegenüber dem Blatt. Ihrer Meinung nach hätte der 39-Jährige "ernster sein können und sagen, dass er an sie denkt".

Getty Images König Charles III., Royal

Getty Images Prinz Harry, Juni 2023

Getty Images Prinzessin Kate am Tag der Krönung von König Charles

