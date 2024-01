Im Internet: North West macht sich über Mutter Kim lustig!

Kanye West (46) und seine Ex-Frau Kim Kardashian (43) haben vier gemeinsame Kinder – die Ehe der beiden scheiterte unter anderem an seinem bizarren Verhalten. Immer wieder zog der Rapper öffentlich über die The Kardashians-Bekanntheit und ihre Familie her. Die älteste Tochter des ehemaligen Traumpaares, North West (10) scheint nicht nur musikalisch in die Fußstapfen ihres Vaters treten zu wollen – North macht sich im Netz lustig über Mama Kim!

Auf TikTok veröffentlicht die 10-Jährige eine Reihe von Bildern – einige zeigen North zusammen mit ihren Freunden. Doch die "Miss Westie"-Interpretin teilt auch ein Bild von ihrer Mutter Kim und Schwester Chicago (6). Der ungewohnt ehrliche Schnappschuss zeigt die Unternehmerin komplett ungeschminkt. "So ein gutes Bild", kommentiert der Promi-Spross die Aufnahme und fügt noch drei lachende Emojis hinzu.

Doch nicht nur mit Kim geht North hart ins Gericht: In einer Folge von "The Kardashians" urteilte sie über die Looks der MET-Gala-Besucher. Vor allem an dem Outfit von Pete Davidson (30), dem Ex-Freund ihrer Mutter, ließ sie kein gutes Haar: "Ich hasse es! Du gehst zu der MET-Gala, Pete! Nicht zur Tankstelle!", wetterte North.

