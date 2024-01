Nur berühmt durch Eltern? Kelly Osbourne ist stolz drauf!

Sie steht dazu! Kelly Osbourne (39) wurde durch die Reality-TV-Serie "The Osbournes" mit gerade einmal 18 Jahren berühmt. Die Tochter von Black Sabbath Frontmann Ozzy Osbourne (75) und seiner Frau Sharon (71) ist damit ein sogenanntes "Nepo-Baby". Dieser Begriff bezieht sich auf Promi-Kinder, die aufgrund ihrer berühmten Eltern einen Vorteil in der von ihnen gewählten Karriere genießen. Doch das scheint Kelly nicht schlimm zu finden – sie ist sogar richtig stolz drauf!

Vor einigen Tagen führte Kelly ein Interview mit dem Magazin Rolling Stone, in dem sie nur so vor Stolz strotzte. "Ich bin ein echtes Nepo-Baby und ich bin stolz darauf, eins zu sein. Ich bin stolz auf die Erfolge meiner Eltern", gab die Promi-Tochter zu. "Ich würde sogar sagen, die beiden sind Ikonen", fügte die einstige "Fashion Police"-Moderatorin prompt hinzu. Doch die 39-Jährige reflektiert ihr Privileg auch kritisch: "Ich sollte nicht automatisch all diese Möglichkeiten bekommen. Meine Eltern haben mir auch immer beigebracht, dass man sich beweisen muss."

Während der Rocker Ozzy damals schon längst weltweit bekannt war, erlangte der Rest seiner Familie erst mit dem Beginn der MTV-Reality-Show "The Osbournes" im Jahr 2002 Berühmtheit. Der Musiker, der einst die Konzerthallen dieser Welt füllte, muss jedoch aufgrund seiner Gesundheit vorerst auf Liveauftritte verzichten.

Anzeige

Getty Images Kelly, Ozzy, Sharon und Jack Osbourne 2015 auf dem Red Carpet

Anzeige

Getty Images Kelly Osbourne, 2020

Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de