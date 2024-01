Plötzlich verliebt: "Are You The One?"-Sidar glaubt Jana!

Sidar hat keine Zweifel an Janas Gefühlen! Bei Are You The One? hatte sie ständig zwischen ihm und Ryan geschwankt. Selbst, als der Make Love, Fake Love-Kandidat ihr seine Liebe gestanden hatte, konnte er die Krankenschwester nicht vollständig von sich überzeugen. In der letzten Folge erklärte sie ihm dann aber doch plötzlich, auch Gefühle für ihn zu haben. Die Zuschauer glauben nach so einem Hin und Her nicht an Janas Liebe. Doch Sidar erklärt Promiflash: Er ist sich sicher, dass Jana es ernst meint!

Das Gefühl, nur Janas Trostpflaster zu sein, hat Sidar nicht. "Man hat einfach im Laufe der Zeit gemerkt, dass sie immer öfter den Kontakt zu mir gesucht hat. Da wusste ich, dass ich nicht die zweite Wahl war – auch wenn es im TV so aussah", betont er im Promiflash-Interview. Jana habe ihn nicht hingehalten – sie sei lediglich etwas unschlüssig gewesen. Deswegen glaubt der Student auch an die Echtheit ihrer Gefühle für ihn: "Ich nehme so was sehr ernst und kaufe ihr das ab, weil es sich echt angefühlt hat!"

Auch Jana stellt gegenüber Promiflash klar, dass ihre Gefühle auf jeden Fall echt sind. "Sidar war nie meine zweite Wahl, sondern, wie man am Anfang der Staffel gesehen hat, immer die erste. Unsere Wege haben sich nur getrennt und dann wieder gefunden", betont sie.

Sidar Sahin, Reality-TV-Darsteller

Sidar und Jana bei "Are You The One?"

Jana Klein, "Are You The One?"-Kandidatin

