Verliebt in Sidar: Fans trauen "Are You The One?"-Jana nicht

Sind diese Gefühle wirklich echt? Bei Are You the One? schwankte Jana immer wieder zwischen Ryan und Sidar. Die Krankenschwester konnte sich einfach nicht entscheiden, wem ihr Herz gehört – nachdem Ryan sich aber Sina zugewandt hatte, erklärte sie dem überglücklichen Sidar, jetzt doch in ihn verliebt zu sein. Aber die Fans kaufen Jana nicht ab, dass sie plötzlich doch in den ehemaligen Make Love, Fake Love-Kandidaten verschossen ist.

"Wir sind uns aber alle einig, dass Jana nur zu Sidar zurück ist, weil Ryan ihr nicht das geben wollte, wonach Sidar zwei Wochen gefragt hat, oder?", meint ein User auf Instagram. "Jana verliebt sich auf einmal in Sidar als sie merkte, dass Ryan nur noch bei Sina rumhängt" und "Kurz vor Ende doch schnell zurück in Sidars sicheren Hafen, nachdem sie Ryan nicht auf ernst rumgekriegt hat. Jana ist definitiv die Lächerlichste da", stimmen ihm weitere zu. Jana sei einfach die "Queen der Doppelmoral".

Dementsprechend haben die Zuschauer auch nicht gerade Mitleid, dass die Kandidaten das Preisgeld am Ende nicht gewinnen konnten. "Verdient verloren! Noch nie so langweilige Charaktere in eine Sendung gesehen" und "Verdient verloren. In dieser Staffel zählten noch extremer nur Äußerlichkeiten, Rummachen, Party und sonst nichts", sind nur einige der schadenfrohen Kommentare.

"Are You The One?", RTL+ Sina und Ryan bei "Are You The One?" 2024

Are You The One?, RTL+ Jana und Ryan in der "Are You The One?"-Matching-Night

RTL + Jana Klein und Sidar Sahin

