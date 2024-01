Angespuckt! "The Biggest Loser"-Kandidaten wurden gemobbt

Traurige Einblicke! In der dritten Folge von The Biggest Loser wird es emotional. Beim Kampf gegen die Kilos setzen die Camp-Trainer Ramin Abtin (51) und Christine Theiss (43) nämlich nicht nur auf körperliche, sondern auch auf mentale Challenges. So steht die dritte Woche der Abnehmshow unter dem Motto "Lass die Vergangenheit los – mein Versprechen an mich selbst". Die Teilnehmer lassen ihre Vergangenheit Revue passieren und erinnern sie sich an dunkle Erfahrungen.

Während die Show-Teilnehmer die Blicke über ihre Kindheitsfotos schweifen lassen, wirkt die Stimmung in der Gruppe sehr ernst. "Kleine süße Wesen, da hatten wir alle noch keine Sorgen und Ängste", leitet Giulio den Workshop ein. Doch die Jahre, die darauf folgten prägten die Kandidaten sichtlich. "Ich wurde durchgehend gemobbt. In der 10. Klasse wurde ich dann sogar angespuckt, das war so erniedrigend", schildert Maja ihre dunklen Erfahrungen. Auch Meike erinnert sich an demütigende Worte: "Meine Großeltern sind Menschen, die dicke Menschen nicht ausstehen können. Meine Oma fragte mich mal, ob ich überhaupt auf die Toilette passe, so fett wie ich sei."

Die Coaches gehen mit viel Mitgefühl und Verständnis auf die Leidensgeschichten ihrer Schützlinge ein. Ramin enthüllt sogar eigene Mobbingerfahrungen, um den Kandidaten zu zeigen, dass sie mit ihren Erlebnissen nicht alleine sind. Und auch Christine begegnet ihrem Team mit viel Empathie und versichert nochmals, sie auf ihrem Weg in ein neues Leben mit allen Mitteln zu unterstützen.

