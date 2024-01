Baby in Gefahr? Kourtney Kardashian zündet Kerze im Bett an!

Bei diesem Anblick sind ihre Fans besorgt! Kourtney Kardashian (44) und ihr Ehemann Travis Barker (48) begrüßten im vergangenen Jahr ihren gemeinsamen Sohn Rocky auf der Welt. Seit der Geburt des Kleinen teilt die Reality-TV-Bekanntheit hin und wieder private Einblicke aus ihrem Alltag als Mama. Jetzt verärgert ihr aktueller Beitrag aber ihre Follower auf Social Media: Kourtney entzündet ein Streichholz in ihrem Bett!

Auf Instagram veröffentlicht der The Kardashians-Star einen Clip, in dem er eines seiner Produkte promotet. Die 44-Jährige zündet mit einem Streichholz eine Kerze an, während sie in einem Pyjama im Bett sitzt. Und das löst bei Kourtneys Fans gemischte Gefühle aus. So finden einige Nutzer ihr Geflüster lustig, jedoch hagelt es auch Kritik. "Wenn das Baby im Raum ist, ist der Rauch schlecht für das Kind!", schreibt ein User und ein weiterer stimmt zu: "Eine unbeaufsichtigte Flamme ist eine Brandgefahr!" Ob sich Rocky tatsächlich während des Videos im Raum befand, ist nicht bekannt.

Wie sehr sie ihren neugeborenen Sohn liebt, zeigte die Mutter von vier Kindern dabei erst vor wenigen Tagen in den sozialen Medien. Dort präsentierte sie nämlich stolz eine silberne Halskette, an der in großen Lettern der Name Rocky glitzerte. Und das Highlight daran ist ein funkelnder Diamant, der das "o" im Schriftzug darstellt.

Kourtney Kardashian und Travis Barker

Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Kourtney Kardashian, Dezember 2023

