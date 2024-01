Diskriminierende Aussage: Artur muss "Love Fool" verlassen

Das kam unerwartet! "Love Fool" ist die neue Datingshow in der Reality-TV-Landschaft. Unter die Singles der Sendung haben sich einige Paare gemischt. Wer diese entlarvt, steigert den Jackpot für die übrigen Spieler. Das neue Format erhielt gleich zu Beginn viel Zuspruch von den Zuschauern. Nun erwartet die Fans jedoch eine böse Überraschung – Publikumsliebling Artur muss unvermittelt die Show verlassen!

Am Ende der aktuellen Folge unterbricht eine Einblendung das Geschehen. Ein Kandidat soll mit seinen Äußerungen die Richtlinien des Senders gebrochen haben. "Wir stehen für Gleichberechtigung und Respekt und dulden keinerlei Diskriminierung in unserer Sendung. Daher musste Artur das Haus verlassen", heißt es in dem Statement. Was genau er gesagt haben soll, ist nicht bekannt. Jedoch sei geplant, dass der Automobilkaufmann bei dem großen Wiedersehen der Show im Februar Stellung bezieht.

Zuvor erfreute sich der 22-Jährige bei den Fans großer Beliebtheit. "So süß, der Artur", schwärmte ein Nutzer auf Instagram. Andere kommentierten bereits, dass sie den gebürtigen Kasachen gerne in anderen Datingformaten wie Are You The One – Reality Stars in Love wiedersehen würden. Das dürfte jetzt wohl schwierig werden.

RTL Der Fool, Host bei "Love Fool"

RTL "Love Fool"-Kandidaten Clayton, Mitchell, Vika und Artur

RTL Die Teilnehmer der ersten Staffel "Love Fool"

