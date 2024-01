Insider verrät: Taylor Swift veröffentlicht bald neues Album

Plant sie etwas Großes? Taylor Swift (34) ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen Jahre. Die US-Amerikanerin begeistert ihre Fans nicht nur mit ihren Live-Bühnenshows, sondern zuletzt sogar mit ihrem Konzertfilm auf der großen Leinwand. Nun soll jedoch bereits das nächste große Projekt der Sängerin in den Startlöchern stehen – das will ein Insider wissen. Angeblich wird Taylor schon bald die Neuaufnahme eines ihrer erfolgreichsten Alben veröffentlichen.

"Taylors nächste Neuaufnahme ist 'Reputation' und wird bekannt gegeben, wenn sie nächsten Monat wieder auf Tour ist", verrät eine Quelle gegenüber The Sun. Obwohl die 34-Jährige unter anderem bereits neue Versionen ihrer Alben "Red" und "Speak Now" herausgebracht hatte, soll die kommende Neuaufnahme all das noch einmal toppen. "Der Tresor ist hochexplosiv und wird ihr bisher größtes Album sein", erklärt die Quelle. Es scheint, als könnten sich die Fans also auf eine fulminante Neuauflage von TayTays Musik freuen.

Schon vor wenigen Tagen hatte Taylor selbst Hinweise gestreut, dass die Neuveröffentlichung von "Reputation" naht. Nachdem sie mit Stiefeln in einem Schlangenmuster gesichtet worden war, schien da für ihre Fans eins klar zu sein: Das Motiv, welches dem Album deutlich ähnelte, habe Aufschluss auf seine baldige Neuerscheinung gegeben. "'Reputation' kommt auf jeden Fall bald", schrieb ein User dazu auf Instagram.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, 2023

Anzeige

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de