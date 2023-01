Mike beteuert: Elena Miras schränkt Kontakt zur Tochter ein

Der Rosenkrieg zwischen Elena Miras (30) und Mike Heiter (30) geht in die nächste Runde. Nach ihrer Love Island-Teilnahme gingen die beiden Influencer einige Jahre zusammen durchs Leben. Sogar eine gemeinsame Tochter bekamen sie. Doch seit ihrer Trennung im September 2020 feinden sich die Realitystars immer wieder öffentlich an. Nun behauptete Mike, dass Elena alles dafür tue, dass er kein guter Vater sein kann.

In seiner Instagram-Story meldete sich der 30-Jährige jetzt bei seinen Fans zu Wort und machte seinem Unmut Luft. Eigentlich habe er sich nie wieder öffentlich über sein Verhältnis zu seiner Tochter äußern wollen, seine Ex spreche jedoch auch immer wieder darüber. "Ich werde immer Aylens Vater bleiben – ob du willst oder nicht!", betonte Mike. Er fuhr fort, dass Elena ihrem Kind wohl sogar schon beigebracht habe, den Musiker nicht mehr Papa zu nennen, was für ihn "der größte Schock meines Lebens war".

Die Kampf der Realitystars-Gewinnerin habe in den vergangenen zwei Jahren Mikes Kontakt zu seiner Tochter außerdem immer weiter eingeschränkt. "Ich habe Aylen dieses Jahr ganze viermal sehen dürfen und das für eine ganze Stunde mit dir dabei, weil allein darf ich ja nicht", schilderte er seine Sicht der Dinge. Zudem bekäme er sein Kind auch nur an öffentlichen Orten zu Gesicht. "Ich will ein guter Vater sein, es wird nur alles dafür getan, dass ich es nicht sein kann", hielt Mike abschließend fest.

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im November 2022

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiter mit Tochter Aylen

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de